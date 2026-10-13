Польша подозревает российскую разведку в поджоге станции Starlink под Варшавой

Польские власти возложили на российские спецслужбы ответственность за организацию поджога станции спутниковой связи Starlink, расположенной примерно в 40 километрах от Варшавы. В рамках расследования на территории Германии задержали двух граждан Турции, которых подозревают в причастности к диверсии.

Польские чиновники расценивают этот инцидент как очередное проявление гибридной войны со стороны России.

По информации польской стороны, диверсия произошла 23 сентября 2026 года в населенном пункте Воля-Кробовска, расположенном примерно в 40 километрах к югу от польской столицы.

По данным следствия, злоумышленники умышленно подожгли инфраструктуру спутниковой связи Starlink. В причастности к преступлению подозреваются два гражданина Турции, которых впоследствии задержали на территории Германии.

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк заявил, что польская сторона не сомневается в причастности российских спецслужб к организации поджога. «У нас нет никаких сомнений, что за этим актом диверсии стоят российские спецслужбы», — подчеркнул чиновник.

По словам Семоняка, российские разведывательные структуры всё чаще используют для проведения диверсий людей, связанных с криминальной средой.

Об этом сообщается со ссылкой на заявления польских властей.

В Украине опасаются отключения Starlink после заявлений Маска об ударах по российским НПЗ.

Германия задержала турецких граждан за поджог станции Starlink в Польше.

Вечером 23 сентября в селе Воля-Кробовска в Мазовецком воеводстве произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink. Польские власти подозревают, что возгорание могло быть умышленным.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар на наземной станции Starlink в Мазовецком воеводстве «выглядит нехорошо», хотя он воздерживается от окончательных оценок относительно диверсии до получения стопроцентного подтверждения.





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