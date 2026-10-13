Гимнастки и сторонницы Путина пропустят чемпионат мира из-за отказа в выдаче виз

Три российские гимнастки — Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова — пропустят чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах из-за отказа в выдаче виз.

Об этом сообщила Федерация гимнастики России. Соревнования пройдут 17–25 октября в Роттердаме. На турнире будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

Мельникова и Листунова известны своей поддержкой Владимира Путина и войны против Украины. В 2022 году Листунова участвовала в провоенном митинге с буквой Z на одежде. Мельникова также фотографировалась с символикой российского вторжения и участвовала в праймериз партии «Единая Россия».

Анна Калмыкова, по данным издания, представляет спортивный клуб «Динамо».

Теннисист Губерт Гуркач в трёх сетах победил И Чжоу в Шанхае.

«Гардианс» вышли в серию чемпионата АЛ после камбэка со счётом 0:2.

Гольфист Майкл Бреннан выиграл Baycurrent Classic в Японии.

Читай нас в