Гімнастки та прихильниці Путіна пропустять чемпіонат світу через відмову у візах

0:00 / 0:00

Три російські гімнастки — Ангеліна Мельникова, Вікторія Лістунова та Анна Калмикова — пропустять чемпіонат світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах через відмову у видачі віз.

Про це повідомила Федерація гімнастики Росії. Змагання відбудуться 17–25 жовтня в Роттердамі. На турнірі розіграють перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі підтримкою Володимира Путіна та війни проти України. У 2022 році Лістунова брала участь у провоєнному мітингу з літерою Z на одязі. Мельникова також фотографувалася із символікою російського вторгнення та брала участь у праймеріз партії «Єдина Росія».

Анна Калмикова, за даними видання, представляє спортивний клуб «Динамо».

Тенісист Губерт Гуркач у трьох сетах переміг Ї Чжоу в Шанхаї.

Гардіанс вийшли до Серії чемпіонату АЛ після камбеку з 0:2.

Гольфіст Майкл Бреннан виграв Baycurrent Classic у Японії.

Читай нас у