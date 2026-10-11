Гардіанс вийшли до Серії чемпіонату АЛ після камбеку з 0:2 — The Guardian

«Клівленд Гардіанс» перемогли «Чикаго Вайт Сокс» з рахунком 2:0 у вирішальній п’ятій грі Серії дивізіонів Американської ліги та відігралися після двох стартових поразок. Як повідомляє The Guardian, на Progressive Field пітчер Гевін Вільямс оформив 12 страйкаутів, а Хосе Рамірес вибив двоочковий хоумран.

Рекордні страйкаути

Пітчери «Гардіанс» загалом зробили 21 страйкаут — це найбільший показник для дев’ятиінінгового матчу плей-оф. «Вайт Сокс» завдали лише трьох хітів, ввели м’яч у гру дев’ять разів і за всю серію 75 разів завершували вихід на биті страйкаутом.

Вільямс не дозволяв суперникам вибити хіт до двох аутів у шостому інінгу, коли Кайл Тіл відправив м’яч у праве поле. Після уоку, який заповнив бази, Вільямса замінив Ерік Сабровскі. Він страйкаутом завершив вихід Мунетаки Муракамі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серія чемпіонату

Дванадцять страйкаутів Вільямса повторили рекорд «Клівленда» для матчу плей-оф. За три гри він оформив 24 страйкаути — це повторення другого найкращого показника в серіях постсезону до трьох перемог. За два дні до цього Вільямс оформив сейв у четвертій грі, зробивши останній аут матчу.

Після Сабровскі на горі з’явився Гантер Геддіс, який здобув чотири аути. Кейд Сміт оформив перший у кар’єрі сейв на п’ять аутів, зокрема страйкаутом завершив усі три виходи суперників у дев’ятому інінгу. У Серії чемпіонату Американської ліги «Гардіанс» зіграють проти «Тампа-Бей Рейс».

Читай нас у