Cleveland Guardians pokonali Chicago White Sox 2:0 w decydującym piątym meczu serii dywizji Ligi Amerykańskiej i odrobili straty po dwóch porażkach na początku rywalizacji. Jak informuje The Guardian, na Progressive Field miotacz Gavin Williams zaliczył 12 strikeoutów, a José Ramírez uderzył dwupunktowego home runa.

Rekordowe strikeouty

Miotacze Guardians zaliczyli łącznie 21 strikeoutów, co jest najwyższym wynikiem w dziewięcioinningowym meczu play-off. White Sox uzyskali tylko trzy hity, wprowadzili piłkę do gry dziewięć razy, a w całej serii 75 razy kończyli podejście do pałki strikeoutem.

Williams nie pozwolił rywalom na hita aż do dwóch autów w szóstej zmianie, gdy Kyle Teel posłał piłkę w prawe pole. Po walku, który zapełnił bazy, Williamsa zastąpił Eric Sabrowski. Strikeoutem zakończył podejście Munetaki Murakamiego.

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Seria mistrzowska

Dwanaście strikeoutów Williamsa wyrównało rekord Cleveland w meczu play-off. W trzech meczach zaliczył 24 strikeouty, co wyrównało drugi najlepszy wynik w posezonowych seriach rozgrywanych do trzech zwycięstw. Dwa dni wcześniej Williams zaliczył save w czwartym meczu, zdobywając ostatni aut spotkania.

Po Sabrowskim na górce pojawił się Hunter Gaddis, który zdobył cztery auty. Cade Smith zaliczył pierwszy w karierze save na pięć autów, w tym zakończył strikeoutami wszystkie trzy podejścia rywali w dziewiątej zmianie. W serii mistrzowskiej Ligi Amerykańskiej Guardians zagrają z Tampa Bay Rays.

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