Legia Warszawa wygrała u siebie w Polsce z Wisłą Kraków 2:0 w meczu 10. kolejki polskiej Ekstraklasy. Spotkanie odbyło się 11 października w Warszawie. Dzięki temu zwycięstwu stołeczny zespół nie przegrał już w 14 kolejnych meczach, informuje Interia Sport.

Gol Zjawińskiego po błędzie w obronie

Na początku meczu aktywniejsi byli goście: po 15 minutach oddali pięć strzałów przy jednym Legii i częściej utrzymywali się przy piłce. Jednak to gospodarze otworzyli wynik w 18. minucie. Po wrzucie z autu Kacper Duda nieudanie wybił piłkę, która trafiła do Łukasza Zjawińskiego. Napastnik Legii pokonał bramkarza Marcela Łubika i zdobył swojego czwartego gola w sezonie.

Wcześniej okazje do zdobycia bramki mieli Juliusz Ertgałer i Marko Božić, lecz nie wykorzystali swoich sytuacji. Serwis zaznacza również, że sędziowie nie podyktowali rzutu karnego w polu karnym Legii po zdarzeniu z udziałem Ertgałera, które w materiale nazwano kontrowersyjnym.

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Adamski ustalił wynik końcowy

W drugiej połowie Legia pozwalała rywalowi kontrolować piłkę, lecz Wiśle trudno było przedostać się w niebezpieczne strefy w pobliżu bramki gospodarzy. W 68. minucie Łubik poślizgnął się i nieudanie wybił piłkę, pozostawiając pustą bramkę, ale warszawska drużyna nie wykorzystała tego epizodu.

Wynik końcowy ustalono w 70. minucie. James Igbekeme stracił piłkę przed własnym polem karnym, po czym Rafał Adamski precyzyjnym strzałem z kilkunastu metrów posłał ją w górny róg bramki. Wisła próbowała zmniejszyć straty, jednak Legia utrzymała przewagę. Według Interia Sport warszawski klub zrównał się punktami z drugim w tabeli Lechem Poznań, podczas gdy Wisła zajmuje piąte miejsce. Dla krakowskiego zespołu była to trzecia wyjazdowa porażka w sezonie.

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