Niezależny Regulator Piłkarski Anglii (IFR) planuje zalecić klubom wprowadzenie zaostrzonej kontroli wydatków. Propozycje mają znaleźć się w liczącym 250 stron projekcie raportu State of the Game, którego publikację zaplanowano na wtorek, informuje The Guardian.

Straty większości klubów

W projekcie dokumentu zaznaczono, że 94% ze 116 czołowych klubów angielskiej męskiej piłki nożnej przynosi straty. IFR planuje również przekazać regulatorowi i klubom zalecenia dotyczące zwiększenia stabilności finansowej branży.

Po publikacji projektu w tym tygodniu mają rozpocząć się ośmiotygodniowe konsultacje publiczne. Ostateczna wersja State of the Game jest oczekiwana wiosną. Przewodniczący IFR David Kogan i dyrektor wykonawczy organizacji Richard Monks mają przedstawić więcej szczegółów na wtorkowej konferencji prasowej w Manchesterze.

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Negocjacje między ligami

Kluby English Football League (EFL) mają nadzieję, że ustalenia regulatora wzmocnią ich pozycję w negocjacjach z Premier League dotyczących nowego porozumienia finansowego. Premier League zaproponowała EFL umowę opiewającą na 180 mln funtów rocznie przez 10 lat, podczas gdy EFL domaga się 207 mln funtów rocznie oraz możliwości rewizji porozumienia po pięciu latach.

EFL zaproponowała również utworzenie nowego funduszu dla klubów, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. IFR ma uprawnienia do ustalenia warunków porozumienia między ligami, jeśli nie będą one w stanie samodzielnie osiągnąć porozumienia.

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