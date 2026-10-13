Независимый футбольный регулятор Англии (IFR) планирует рекомендовать клубам ввести усиленный контроль расходов. Предложения должны войти в 250-страничный проект отчёта State of the Game, который планируют опубликовать во вторник, сообщает The Guardian.

Убытки большинства клубов

В проекте документа указано, что 94% из 116 ведущих клубов английского мужского футбола являются убыточными. IFR также планирует предоставить регулятору и клубам рекомендации по повышению финансовой устойчивости отрасли.

После публикации проекта на этой неделе должны начаться восьминедельные публичные консультации. Окончательную версию State of the Game ожидают весной. Председатель IFR Дэвид Коган и исполнительный директор организации Ричард Монкс должны предоставить больше деталей на пресс-конференции в Манчестере во вторник.

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Переговоры между лигами

Клубы Английской футбольной лиги (EFL) надеются, что выводы регулятора придадут вес их переговорам с Премьер-лигой о новом финансовом соглашении. Премьер-лига предложила EFL сделку на 180 млн фунтов стерлингов ежегодно в течение десяти лет, тогда как EFL добивается 207 млн фунтов в год и возможности пересмотреть соглашение через пять лет.

EFL также предложила создать новый фонд для клубов, оказавшихся в финансовых трудностях. IFR имеет полномочия установить условия урегулирования между лигами, если они не смогут договориться самостоятельно.

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