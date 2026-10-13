Футбольний регулятор Англії рекомендуватиме клубам посилити контроль витрат — The Guardian

Незалежний футбольний регулятор Англії (IFR) планує рекомендувати клубам запровадити посилений контроль витрат. Пропозиції мають увійти до 250-сторінкового проєкту звіту State of the Game, який планують опублікувати у вівторок, повідомляє The Guardian.

Збитки більшості клубів

У проєкті документа зазначено, що 94% зі 116 провідних клубів англійського чоловічого футболу є збитковими. IFR також планує надати рекомендації регулятору та клубам щодо підвищення фінансової стійкості галузі.

Після публікації проєкту цього тижня мають розпочатися восьмитижневі публічні консультації. Фінальну версію State of the Game очікують навесні. Голова IFR Девід Коган і виконавчий директор організації Річард Монкс мають надати більше деталей на пресконференції в Манчестері у вівторок.

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Переговори між лігами

Клуби Англійської футбольної ліги (EFL) сподіваються, що висновки регулятора додадуть ваги їхнім переговорам із Прем'єр-лігою щодо нової фінансової домовленості. Прем'єр-ліга запропонувала EFL угоду на 180 млн фунтів стерлінгів щороку протягом десяти років, тоді як EFL домагається 207 млн фунтів на рік і можливості переглянути домовленість через п'ять років.

EFL також запропонувала створити новий фонд для клубів, які опинилися у фінансовій скруті. IFR має повноваження встановити умови врегулювання між лігами, якщо вони не зможуть домовитися самостійно.

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