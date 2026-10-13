Brytyjska skateboardzistka Sky Brown zdobyła srebrny medal na World Skate Games w Asunción w Paragwaju. W finale konkurencji park kobiet 18-letnia zawodniczka uzyskała 89,50 punktu, ustępując Japonce Mizuho Hasegawie, która zdobyła 91,00 punktu, informuje BBC Sport.

Punkty rankingowe na igrzyska olimpijskie 2028

Zawody w Asunción były drugim turniejem, podczas którego skateboardziści mogli zdobywać punkty światowego rankingu World Skate. Punkty te są uwzględniane w kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles.

Igrzyska w Los Angeles będą trzecimi, których program obejmuje skateboarding. Brown nadal walczy o udział w swoich trzecich igrzyskach olimpijskich.

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Medale olimpijskie i światowe

Na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2021 Brown zdobyła brąz w wieku 13 lat, stając się najmłodszą olimpijską medalistką w historii Wielkiej Brytanii. Na igrzyskach w Paryżu dołożyła do swojego dorobku drugi brązowy medal.

Skateboardzistka dwukrotnie została również mistrzynią świata w konkurencji park — w 2023 i 2025 roku. Srebro w Asunción było jej czwartym medalem mistrzostw świata. Jej 15-letni brat Ocean Brown także reprezentował Wielką Brytanię na World Skate Games w Paragwaju, ale podczas debiutanckiego występu nie przeszedł eliminacyjnych przejazdów.

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