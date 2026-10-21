Regulator może nakazać sprzedaż Manchesteru City — The Guardian

W Wielkiej Brytanii przewodniczący Niezależnego Regulatora Piłkarskiego David Kogan oświadczył, że organ ma uprawnienia do zobowiązania właściciela Manchesteru City do sprzedaży klubu, jeśli ostatecznie zostanie ustalone, że był on niewłaściwie zarządzany. Jednocześnie podkreślił, że omawianie możliwych działań regulatora jest przedwczesne, ponieważ odwołanie klubu wciąż trwa.

Odwołanie Manchesteru City

Niezależna komisja uznała Manchester City za winny obchodzenia zasad Premier League. W jej ocenie klub wykorzystywał fikcyjne ustalenia handlowe, aby zawyżać przychody lub obniżać koszty o ponad 900 mln funtów szterlingów w ciągu dziewięciu sezonów.

Komisja stwierdziła również, że klub podejmował skoordynowane działania, aby zatrzymać i utrudnić dochodzenie Premier League w sprawie tych ustaleń. Manchester City złożył odwołanie, twierdząc, że werdykt zawiera istotne błędy dotyczące prawa, zasad i faktów oraz jest niewiarygodny.

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Możliwe dochodzenie regulatora

Jak informuje The Guardian, Kogan powiedział w podcaście The Rest Is Football, że regulator zdecyduje, czy wszcząć własne dochodzenie, dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich kwestii w procesie odwoławczym.

Według Kogana regulator może zażądać, aby właściciel wycofał się z klubu, jeśli uzna, że jest on zarządzany w niewłaściwy lub nieuczciwy sposób albo bez przestrzegania odpowiednich standardów. Wcześniej oświadczył również, że poda się do dymisji w przypadku politycznej ingerencji w możliwe dochodzenie dotyczące Manchesteru City, ponieważ mogłoby to stworzyć problem dyplomatyczny w relacjach między Wielką Brytanią a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

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