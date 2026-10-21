Регулятор может обязать продать «Манчестер Сити» — The Guardian

В Великобритании глава Независимого футбольного регулятора Дэвид Коган заявил, что орган имеет полномочия обязать владельца «Манчестер Сити» продать клуб, если в конечном итоге будет установлено, что им ненадлежащим образом управляли. В то же время он подчеркнул, что обсуждать возможные действия регулятора преждевременно, поскольку апелляция клуба все еще продолжается.

Апелляция «Манчестер Сити»

Независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в обходе правил Премьер-лиги. По ее заключению, клуб использовал фиктивные коммерческие договоренности, чтобы завышать доходы или снижать расходы более чем на 900 млн фунтов стерлингов на протяжении девяти сезонов.

Комиссия также пришла к выводу, что клуб предпринимал скоординированные усилия, чтобы остановить и затруднить расследование Премьер-лиги относительно этих договоренностей. «Манчестер Сити» подал апелляцию, заявив, что вердикт содержит существенные ошибки в праве, принципах и фактах и является ненадежным.

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Возможное расследование регулятора

Как сообщает The Guardian, Коган заявил в подкасте The Rest Is Football, что регулятор будет решать, начинать ли собственное расследование, только после завершения рассмотрения всех вопросов в апелляционном процессе.

По словам Когана, регулятор может потребовать от владельца отойти от клуба, если сочтет, что им управляют ненадлежащим или нечестным образом либо без соблюдения надлежащих стандартов. Он также ранее заявлял, что уйдет в отставку в случае политического вмешательства в возможное расследование в отношении «Манчестер Сити», поскольку это может создать дипломатическую проблему в отношениях Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов.

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