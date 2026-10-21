Мактоминей оформил дубль в победе «Наполи» над «Будё-Глимт» — The Guardian

Итальянский «Наполи» победил норвежский «Будё-Глимт» со счётом 4:3 в матче Лиги чемпионов. Как сообщает The Guardian, шотландский полузащитник Скотт Мактоминей забил два мяча — это его первые голы в сезоне.

Дубль Мактоминея

«Наполи» открыл счёт уже на первой минуте благодаря Маттео Политано, однако Йенс Петтер Хауге сравнял счёт. Перед перерывом Мактоминей снова вывел итальянскую команду вперёд, но Андреас Хельмерсен восстановил равновесие для «Будё-Глимт».

На 71-й минуте Мактоминей забил во второй раз. В конце встречи Один Бьортуфт отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное время Сондре Брунстад Фет забил за норвежский клуб. Также Мактоминей в матче попал в штангу.

Футболист пропустил месяц сезона после хирургического вмешательства в начале сентября из-за нарушения сердечного ритма.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие результаты тура

«Атлетико» Мадрид, играя вдесятером, удержал ничью 1:1 со «Штутгартом». Хулиан Альварес сравнял счёт после гола Джейми Левелинга. В этом матче полузащитник Мортен Хьюльманн выполнил опасный подкат сзади против Анджело Штиллера.

Дубль Серу Гирасси принёс дортмундской «Боруссии» выездную победу над азербайджанским «Сабахом» — 2:1. «Славия» Прага сыграла вничью 2:2 с «Фенербахче»: Павел Кацор забил сравнявший счёт мяч на 90-й минуте, хотя турецкий клуб ранее вёл 2:0.

ПСВ обыграл «Порту» со счётом 1:0 благодаря голу Гуса Тила на 57-й минуте. «Рома» разгромила братиславский «Слован» 4:0: отличились Марио Эрмосо, Науэль Молина, Никколо Пизилли и Дониелл Мален, реализовавший пенальти.

Читай нас в