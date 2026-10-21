意大利那不勒斯在欧冠比赛中以4比3击败挪威博德闪耀队。据《卫报》报道，苏格兰中场斯科特·麦克托米奈攻入两球——这是他本赛季的首批进球。

麦克托米奈梅开二度

那不勒斯凭借马泰奥·波利塔诺在第1分钟的进球早早取得领先，但延斯·彼得·豪格扳平比分。半场结束前，麦克托米奈再次让意大利球队领先，但安德烈亚斯·赫尔默森为博德闪耀队恢复平局。

第71分钟，麦克托米奈打入第二球。比赛末段，奥丁·比约图夫特将球打入自家球门，而补时阶段，松德雷·布伦斯塔德·费特为挪威俱乐部进球。麦克托米奈在比赛中还击中了门柱。

这名球员因心律失常于9月初接受手术，缺席了一个月的赛季比赛。

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本轮其他赛果

马德里竞技在少一人作战的情况下以1比1战平斯图加特。胡利安·阿尔瓦雷斯在杰米·勒韦林进球后扳平比分。本场比赛中，中场莫滕·尤尔曼从背后对安杰洛·施蒂勒做出了危险的铲球。

塞尔胡·吉拉西梅开二度，帮助多特蒙德在客场以2比1战胜阿塞拜疆的萨巴赫。布拉格斯拉维亚与费内巴切2比2战平：帕维尔·卡乔尔在第90分钟攻入扳平球，尽管土耳其俱乐部此前曾以2比0领先。

埃因霍温凭借古斯·蒂尔在第57分钟的进球以1比0击败波尔图。罗马以4比0大胜布拉迪斯拉发斯洛万：马里奥·埃尔莫索、纳韦尔·莫利纳、尼科洛·皮西利和罚进点球的多尼尔·马伦均有进球。

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