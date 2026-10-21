Мактоміней оформив дубль у перемозі Наполі над Буде-Глімт — The Guardian

Італійський «Наполі» переміг норвезький «Буде-Глімт» з рахунком 4:3 у матчі Ліги чемпіонів. Як повідомляє The Guardian, шотландський півзахисник Скотт Мактоміней забив два м’ячі — це його перші голи в сезоні.

Дубль Мактомінея

«Наполі» відкрив рахунок уже на першій хвилині завдяки Маттео Політано, однак Єнс Петтер Гауге зрівняв його. Перед перервою Мактоміней знову вивів італійську команду вперед, але Андреас Гельмерсен відновив рівновагу для «Буде-Глімт».

На 71-й хвилині Мактоміней забив удруге. Наприкінці зустрічі Одін Бйортуфт відправив м’яч у власні ворота, а в компенсований час Сондре Брунстад Фет забив за норвезький клуб. Також Мактоміней у матчі влучив у стійку.

Футболіст пропустив місяць сезону після хірургічного втручання на початку вересня через порушення серцевого ритму.

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Інші результати туру

«Атлетіко» Мадрид, граючи вдесятьох, утримав нічию 1:1 зі «Штутгартом». Хуліан Альварес зрівняв рахунок після гола Джеймі Левелінга. У цьому матчі півзахисник Мортен Г’юльманн виконав небезпечний підкат ззаду проти Анжело Штіллера.

Дубль Серу Гірассі приніс дортмундській «Боруссії» виїзну перемогу над азербайджанським «Сабахом» — 2:1. «Славія» Прага зіграла внічию 2:2 із «Фенербахче»: Павел Кацор забив зрівнювальний м’яч на 90-й хвилині, хоча турецький клуб раніше вів 2:0.

ПСВ обіграв «Порту» з рахунком 1:0 завдяки голу Гуса Тіла на 57-й хвилині. «Рома» розгромила «Слован» із Братислави 4:0: відзначилися Маріо Ермосо, Науель Моліна, Нікколо Пізіллі та Доніелл Мален, який реалізував пенальті.

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