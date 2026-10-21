Włoskie Napoli pokonało norweskie Bodø/Glimt 4:3 w meczu Ligi Mistrzów. Jak informuje The Guardian, szkocki pomocnik Scott McTominay strzelił dwa gole — były to jego pierwsze bramki w sezonie.

Dwa gole McTominaya

Napoli objęło prowadzenie już w pierwszej minucie dzięki Matteo Politano, jednak Jens Petter Hauge wyrównał. Przed przerwą McTominay ponownie wyprowadził włoski zespół na prowadzenie, ale Andreas Helmersen przywrócił remis dla Bodø/Glimt.

W 71. minucie McTominay strzelił po raz drugi. Pod koniec spotkania Odin Bjørtuft skierował piłkę do własnej bramki, a w doliczonym czasie gry Sondre Brunstad Fet zdobył gola dla norweskiego klubu. McTominay trafił także w słupek.

Piłkarz opuścił miesiąc sezonu po operacji przeprowadzonej na początku września z powodu zaburzeń rytmu serca.

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Inne wyniki kolejki

Atlético Madryt, grając w dziesiątkę, utrzymało remis 1:1 ze Stuttgartem. Julián Álvarez wyrównał po golu Jamiego Lewelinga. W tym meczu pomocnik Morten Hjulmand wykonał niebezpieczny wślizg od tyłu przeciwko Angelo Stillerowi.

Dwa gole Serhou Guirassy’ego dały Borussii Dortmund wyjazdowe zwycięstwo 2:1 nad azerskim Sabahiem. Slavia Praga zremisowała 2:2 z Fenerbahçe: Pavel Kacor zdobył wyrównującą bramkę w 90. minucie, choć turecki klub wcześniej prowadził 2:0.

PSV pokonało Porto 1:0 dzięki golowi Guusa Tila w 57. minucie. Roma rozgromiła Slovan Bratysława 4:0: gole strzelili Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolò Pisilli oraz Donyell Malen, który wykorzystał rzut karny.

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