«Ливерпуль» на «Энфилде» отыгрался с 0:2 и победил «Вильярреал» со счетом 4:3 в матче Лиги чемпионов. Алексис Мак Аллистер оформил дубль, а команда одержала третью подряд победу во всех турнирах и сохранила стопроцентный результат в соревновании.

Как сообщает The Guardian, гости вышли вперед в начале встречи после ошибок Вирджила ван Дейка. Сначала Жорж Микаутадзе воспользовался неудачным ударом головой защитника «Ливерпуля» и переиграл Алиссона. Позднее Серджи Кардона завершил атаку «Вильярреала», в которой также участвовали Папе Гуйе, Альберто Молейро и Натан Салииба.

Два гола до перерыва

Хозяева начали отыгрываться после углового в исполнении Костаса Цимикаса. Мак Аллистер выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота Петера Гулачи.

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В компенсированное к первому тайму время «Ливерпуль» сравнял счет. Рио Нгумоа после еще одного углового навесил на дальнюю штангу, а Рональд Араухо головой забил второй мяч хозяев. После перерыва Араухо на поле не вышел, зато в составе «Ливерпуля» появился Флориан Вирц.

Мак Аллистер вывел команду вперед

Во втором тайме Нгумоа создал третий гол «Ливерпуля». 18-летний вингер прошел по правому флангу, обыграл Хуана Фойта и отдал передачу назад Мак Аллистеру, который пробил в перекладину, а от нее мяч попал в ворота.

Вирц увеличил преимущество хозяев, завершив точным ударом левой ногой атаку с участием Цимикаса и Коди Гакпо. В конце матча Тани Олувасейи отыграл один мяч за «Вильярреал», однако гости не смогли избежать поражения.

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