Эбби Эллис набрала 47 очков в матче WNBL — ABC News Australia

В Аделаиде, Австралия, баскетболистка «Таунсвилл Файр» Эбби Эллис набрала 47 очков в выездной игре против «Аделаиды», которую ее команда выиграла со счетом 86:68. Действующие чемпионки WNBL во второй четверти уступали 21:35, однако в заключительные 10 минут переиграли соперниц со счетом 27:10.

Как сообщает ABC News Australia, Эллис набрала 25 из первых 33 очков своей команды, в том числе все первые 16 очков «Файр» во второй четверти. Она реализовала 16 из 24 бросков с игры и семь из 13 трехочковых.

Рекорд Таунсвилла в WNBL

47 очков Эллис стали клубным рекордом «Таунсвилл Файр»: она превзошла предыдущее достижение Чанди Джонс, набравшей 45 очков в 2005 году. Этот результат делит пятое место в истории WNBL и является самым высоким индивидуальным показателем в лиге за 21 год.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эллис также совершила шесть перехватов. Она присоединилась к Лорен Джексон, Пенни Тейлор и Белинде Снелл — единственным игрокам, которые в одном матче WNBL набирали 47 очков и делали шесть перехватов.

Статистика команд

В составе «Таунсвилла» Кортни Вудс набрала 14 очков, а немецкая центровая Мари Гюлих — 13. Алисия Фролинг сделала 11 подборов, Александра Фаулер — 10, а команда в целом собрала на 11 подборов больше соперниц.

«Аделаида» реализовала 62% бросков с игры до большого перерыва, однако завершила матч с показателем 45% и набрала лишь 25 очков во второй половине. Самой результативной в ее составе стала Тейла Брейзел — 19 очков, что является ее личным рекордом в WNBL. После матча «Таунсвилл» имеет баланс побед и поражений 1:1, «Аделаида» — 0:2.

Читай нас в