埃比·埃利斯在WNBL比赛中砍下47分——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚阿德莱德，汤斯维尔火焰队篮球运动员埃比·埃利斯在客场对阵阿德莱德队的比赛中得到47分，帮助球队以86:68获胜。作为WNBL卫冕冠军，汤斯维尔火焰队在第二节以21:35落后，但在最后10分钟以27:10击败对手。

据澳大利亚广播公司新闻报道，埃利斯得到球队前33分中的25分，其中包括火焰队在第二节开始阶段的全部16分。她24次投篮命中16次，三分球13投7中。

汤斯维尔的WNBL纪录

埃利斯的47分创造了汤斯维尔火焰队的队史纪录，超过了钱迪·琼斯在2005年创下的45分旧纪录。这一成绩并列WNBL历史第五位，也是该联赛21年来最高的个人得分。

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埃利斯还完成了6次抢断。她与劳伦·杰克逊、佩妮·泰勒和贝琳达·斯内尔一道，成为仅有的在一场WNBL比赛中得到47分并完成6次抢断的球员。

球队数据

汤斯维尔队方面，考特尼·伍兹得到14分，德国中锋玛丽·居利希得到13分。艾丽西亚·弗罗林抢下11个篮板，亚历山德拉·福勒抢下10个篮板，全队篮板数比对手多11个。

阿德莱德队在半场前的投篮命中率为62%，但全场最终为45%，下半场仅得到25分。泰拉·布雷泽尔以19分成为队内得分最高的球员，这也是她个人WNBL纪录。赛后，汤斯维尔的胜负战绩为1:1，阿德莱德为0:2。

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