Abbey Ellis zdobyła 47 punktów w meczu WNBL — ABC News Australia

W Adelaide w Australii koszykarka Townsville Fire Abbey Ellis zdobyła 47 punktów w wyjazdowym meczu przeciwko Adelaide, który jej zespół wygrał 86:68. Aktualne mistrzynie WNBL przegrywały w drugiej kwarcie 21:35, lecz w ostatnich 10 minutach pokonały rywalki 27:10.

Jak informuje ABC News Australia, Ellis zdobyła 25 z pierwszych 33 punktów swojego zespołu, w tym wszystkie pierwsze 16 punktów Fire w drugiej kwarcie. Trafiła 16 z 24 rzutów z gry oraz siedem z 13 rzutów za trzy punkty.

Rekord Townsville w WNBL

47 punktów Ellis to klubowy rekord Townsville Fire; pobiła poprzednie osiągnięcie Chandi Jones, która zdobyła 45 punktów w 2005 roku. Wynik ten jest ex aequo piątym w historii WNBL i najwyższym indywidualnym wynikiem w lidze od 21 lat.

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Ellis zanotowała także sześć przechwytów. Dołączyła do Lauren Jackson, Penny Taylor i Belindy Snell — jedynych zawodniczek, które w jednym meczu WNBL zdobyły 47 punktów i miały sześć przechwytów.

Statystyki zespołów

W zespole Townsville Courtney Woods zdobyła 14 punktów, a niemiecka środkowa Mari Hülich — 13. Alicia Froling miała 11 zbiórek, Alexandra Fowler — 10, a cały zespół zebrał o 11 piłek więcej niż rywalki.

Adelaide trafiło 62% rzutów z gry przed przerwą, jednak zakończyło mecz ze skutecznością 45% i zdobyło zaledwie 25 punktów w drugiej połowie. Najskuteczniejsza w zespole była Tayla Brazel z 19 punktami, co jest jej rekordem osobistym w WNBL. Po meczu Townsville ma bilans 1:1, a Adelaide — 0:2.

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