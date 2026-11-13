Ukraiński bokser Danil Lozan został zdyskwalifikowany na 20 miesięcy za stosowanie dopingu
Ukraiński bokser wagi półśredniej, Danil Lozan, został zdyskwalifikowany na 20 miesięcy za naruszenie przepisów antydopingowych.
Jak podano, sportowiec trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy nie poinformował odpowiednich organów antydopingowych o swoim miejscu pobytu, co stanowi naruszenie artykułu 2.4 przepisów antydopingowych.
Sam Lozan postanowił nie odwoływać się od decyzji w sprawie swojego naruszenia i zgodził się na konsekwencje zaproponowane mu przez ITA. W związku z tym Ukrainiec został zdyskwalifikowany do 22 grudnia 2027 roku, ponieważ zawieszenie zaczęło obowiązywać od 23 kwietnia.
W związku z tym wszystkie wyniki Lozana od 2 września 2025 r. zostaną unieważnione.
Jednocześnie w oświadczeniu podkreślono, że sportowcy mają prawo zaskarżyć karę, składając odwołanie do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS).
Warto zauważyć, że Lozan w trakcie swojej kariery stoczył 17 walk, z których w 16 odniósł zwycięstwo nad przeciwnikiem.
Informuje o tym Międzynarodowa Agencja Antydopingowa (ITA).
Na Ukrainie planuje się wprowadzenie obowiązkowych punktów kontroli antydopingowej podczas zawodów.