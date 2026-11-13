Украинского боксёра Даниила Лозана дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг

Украинского боксёра в первом полусреднем весе Даниила Лозана дисквалифицировали на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Как отмечается, спортсмен в течение 12 месяцев трижды не проинформировал соответствующие антидопинговые структуры о своем местонахождении, что является нарушением статьи 2.4 Антидопинговых правил.

Сам Лозан решил не обжаловать решение о своём нарушении и согласился с последствиями, которые ему предложила ITA. Таким образом, украинец дисквалифицирован до 22 декабря 2027 года, поскольку отстранение вступило в силу 23 апреля.

Соответственно, все результаты Лозана с 2 сентября 2025 года будут аннулированы.

В то же время в заявлении отмечается, что спортсмены имеют право обжаловать наказание, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Отметим, что Лозан за свою карьеру провел 17 поединков, в 16 из которых одерживал победы над соперником.

Об этом сообщает Международное агентство по тестированию (ITA).

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