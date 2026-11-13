Українського боксера Данила Лозана дискваліфікували на 20 місяців через допінг

0:00 / 0:00

Українського боксера першої напівсередньої ваги Данила Лозана дискваліфікували на 20 місяців через порушення антидопінгових правил.

Як зазначається, спортсмен протягом 12 місяців тричі не проінформував відповідні антидопінгові структури про своє місцеперебування, що є порушенням статті 2.4 Антидопінгових правил.

Сам Лозан вирішив не оскаржувати рішення про своє порушення та погодився із наслідками, які йому запропонувала ITA. Таким чином, українець дискваліфікований до 22 грудня 2027 року, оскільки відсторонення почало діяти з 23 квітня.

Відповідно усі результати Лозана з 2 вересня 2025 року будуть анульовані.

Водночас у заяві наголошується, що спортсмени мають право оскаржити покарання, подавши апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Зауважимо, що Лозан протягом своєї кар'єри провів 17 поєдинків, у 16 з яких здобував перемоги над суперником.

Про це повідомляє Міжнародна агенція з тестування (ITA).

В Україні хочуть зробити пункти допінг-контролю обов’язковими на змаганнях.

Читай нас у