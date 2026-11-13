В ОАЕ винесли вироки десятьом учасникам бійки за участю бійців ММА

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Шістьох фігурантів справи засудили до шести місяців ув’язнення, штрафу в 300 тисяч дирхамів кожного та депортації після відбування покарання.

Ще двох оштрафували на 50 тисяч дирхамів кожного за порушення громадського порядку та напад.

Інші двоє отримали по шість місяців ув’язнення та штраф у 300 тисяч дирхамів за зйомку й публікацію відео бійки. Їх також депортують, телефони конфіскують, а записи видалять.

Серед учасників конфлікту були бійці ММА Усман Нурмагомедов і Мераб Двалішвілі. Водночас влада ОАЕ не розголошує імена засуджених, тому невідомо, які саме вироки отримали спортсмени.

Джерело: Судовий департамент Абу-Дабі.

Нагадаємо, колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Мераб Двалішвілі заявив, що на нього напав російський боєць Усман Нурмагомедов разом зі своєю командою. Інцидент нібито стався в Абу-Дабі.

Керівник UFC Дейна Вайт прокоментував бійку в холі готелю в Абу-Дабі за участю російського бійця Усмана Нурмагомедова та грузинського спортсмена Мераба Двалішвілі. Він назвав інцидент абсолютно безглуздим і нерозумним, наголосивши, що подібні ситуації шкодять бізнесу організації.

Російський боєць ММА Усман Нурмагомедов разом зі своїми прибічниками напав поза спортивним майданчиком на колишнього чемпіона UFC у найлегшій вазі Мераба Двалішвілі. Грузинського спортсмена, який підтримує Україну, після інциденту підтримали численні публічні особи.

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