В ОАЭ вынесли приговоры десяти участникам драки с участием бойцов ММА

Шестерых фигурантов дела приговорили к шести месяцам лишения свободы, штрафу в размере 300 тысяч дирхамов каждому и депортации после отбытия наказания.

Еще двоих оштрафовали на 50 тысяч дирхамов каждого за нарушение общественного порядка и нападение.

Остальные двое получили по шесть месяцев лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч дирхамов за съемку и публикацию видео драки. Их также депортируют, телефоны конфискуют, а записи удалят.

Среди участников конфликта были бойцы ММА Усман Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. В то же время власти ОАЭ не разглашают имена осужденных, поэтому неизвестно, какие именно приговоры получили спортсмены.

Источник: Судебный департамент Абу-Даби.

Напомним, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что на него напал российский боец Усман Нурмагомедов вместе со своей командой. Инцидент якобы произошел в Абу-Даби.

Глава UFC Дейна Уайт прокомментировал драку в холле отеля в Абу-Даби с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова и грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Он назвал инцидент совершенно бессмысленным и неразумным, подчеркнув, что подобные ситуации наносят ущерб бизнесу организации.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов вместе со своими сторонниками напал за пределами спортивной площадки на бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Грузинского спортсмена, поддерживающего Украину, после инцидента поддержали многие общественные деятели.

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