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阿联酋对十名参与MMA选手斗殴事件的人员作出了判决

UA NEWS 13 十一月 2026 16:09
阿联酋对十名参与MMA选手斗殴事件的人员作出了判决

该案的六名涉案人员被判处六个月监禁，每人罚款30万迪拉姆，并在服刑期满后被驱逐出境。

另有两人因扰乱公共秩序和袭击他人，每人被处以5万迪拉姆罚款。

另外两人因拍摄并发布斗殴视频，各被判处六个月监禁及30万迪拉姆罚款。他们也将被驱逐出境，手机将被没收，相关视频将被删除。

冲突参与者中包括综合格斗选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫和梅拉布·德瓦利什维利。不过，阿联酋当局未公布被定罪者的姓名，因此尚不清楚这两名运动员具体被判处了何种刑罚。

消息来源：阿布扎比司法部。

此前，前UFC最轻量级冠军梅拉布·德瓦利什维利曾声称，俄罗斯选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫及其团队对他发动了袭击。该事件据称发生在阿布扎比。

UFC总裁戴纳·怀特就俄罗斯选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与格鲁吉亚选手梅拉布·德瓦利什维利在阿布扎比某酒店大堂发生的斗殴事件发表了评论他称该事件完全荒谬且不明智，并强调此类情况会损害该组织的商业利益。

俄罗斯MMA选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与其支持者在赛场外袭击了前UFC最轻量级冠军梅拉巴·德瓦利什维利。 这位支持乌克兰的格鲁吉亚运动员在事件发生后，得到了众多公众人物的支持。

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