阿联酋对十名参与MMA选手斗殴事件的人员作出了判决

该案的六名涉案人员被判处六个月监禁，每人罚款30万迪拉姆，并在服刑期满后被驱逐出境。

另有两人因扰乱公共秩序和袭击他人，每人被处以5万迪拉姆罚款。

另外两人因拍摄并发布斗殴视频，各被判处六个月监禁及30万迪拉姆罚款。他们也将被驱逐出境，手机将被没收，相关视频将被删除。

冲突参与者中包括综合格斗选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫和梅拉布·德瓦利什维利。不过，阿联酋当局未公布被定罪者的姓名，因此尚不清楚这两名运动员具体被判处了何种刑罚。

消息来源：阿布扎比司法部。

此前，前UFC最轻量级冠军梅拉布·德瓦利什维利曾声称，俄罗斯选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫及其团队对他发动了袭击。该事件据称发生在阿布扎比。

UFC总裁戴纳·怀特就俄罗斯选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与格鲁吉亚选手梅拉布·德瓦利什维利在阿布扎比某酒店大堂发生的斗殴事件发表了评论。 他称该事件完全荒谬且不明智，并强调此类情况会损害该组织的商业利益。

俄罗斯MMA选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与其支持者在赛场外袭击了前UFC最轻量级冠军梅拉巴·德瓦利什维利。 这位支持乌克兰的格鲁吉亚运动员在事件发生后，得到了众多公众人物的支持。

关注我们在