Sześciu oskarżonych w tej sprawie skazano na sześć miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 300 tysięcy dirhamów dla każdego oraz deportację po odbyciu kary.

Kolejnych dwóch ukarano grzywną w wysokości 50 tysięcy dirhamów za naruszenie porządku publicznego i napaść.

Pozostała dwójka otrzymała po sześć miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 300 tysięcy dirhamów za nagranie i opublikowanie filmu przedstawiającego bójkę. Zostaną oni również deportowani, a ich telefony zostaną skonfiskowane, a nagrania usunięte.

Wśród uczestników konfliktu znaleźli się zawodnicy MMA Usman Nurmagomedow i Merab Dwalishvili. Jednocześnie władze ZEA nie ujawniają nazwisk skazanych, dlatego nie wiadomo, jakie dokładnie wyroki otrzymali sportowcy.

Źródło: Departament Sądownictwa w Abu Zabi.

Przypomnijmy, że były mistrz UFC w wadze najlżejszej Merab Dwalishvili oświadczył, że został zaatakowany przez rosyjskiego zawodnika Usmana Nurmagomiedowa wraz z jego ekipą. Do incydentu miało rzekomo dojść w Abu Zabi.

Szef UFC, Dana White, skomentował bójkę w holu hotelu w Abu Zabi, w której uczestniczyli rosyjski zawodnik Usman Nurmagomiedow oraz gruziński sportowiec Merab Dwaliszwili. Nazwał ten incydent całkowicie bezsensownym i nierozsądnym, podkreślając, że takie sytuacje szkodzą działalności organizacji.

Rosyjski zawodnik MMA Usman Nurmagomiedow wraz ze swoimi zwolennikami zaatakował poza areną sportową byłego mistrza UFC w wadze najlżejszej Meraba Dwalishwili. Gruziński sportowiec, który popiera Ukrainę, po tym incydencie otrzymał wsparcie od wielu osób publicznych.

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