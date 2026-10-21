Еббі Елліс набрала 47 очок у матчі WNBL — ABC News Australia

В Аделаїді, Австралія, баскетболістка «Таунсвілл Файр» Еббі Елліс набрала 47 очок у виїзній грі проти «Аделаїди», яку її команда виграла з рахунком 86:68. Чинні чемпіонки WNBL у другій чверті поступалися 21:35, але в заключній десятихвилинці переграли суперниць із рахунком 27:10.

Як повідомляє ABC News Australia, Елліс набрала 25 із перших 33 очок своєї команди, зокрема всі перші 16 очок «Файр» у другій чверті. Вона реалізувала 16 із 24 кидків із гри та сім із 13 триочкових.

Рекорд Таунсвілла в WNBL

47 очок Елліс стали клубним рекордом «Таунсвілл Файр»: вона перевершила попереднє досягнення Чанді Джонс, яка набрала 45 очок у 2005 році. Цей результат є спільним п’ятим в історії WNBL і найвищим індивідуальним показником у лізі за 21 рік.

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Елліс також зробила шість перехоплень. Вона приєдналася до Лорен Джексон, Пенні Тейлор і Белінди Снелл — єдиних гравчинь, які в одному матчі WNBL набирали 47 очок і робили шість перехоплень.

Статистика команд

У складі «Таунсвілл» Кортні Вудс набрала 14 очок, а німецька центрова Марі Гюліх — 13. Алісія Фролінг зробила 11 підбирань, Александра Фаулер — 10, а команда загалом зібрала на 11 підбирань більше за суперниць.

«Аделаїда» влучила 62% кидків із гри до великої перерви, однак завершила матч із показником 45% та набрала лише 25 очок у другій половині. Найрезультативнішою в її складі стала Тейла Брейзел — 19 очок, що є її особистим рекордом у WNBL. Після матчу «Таунсвілл» має баланс перемог і поразок 1:1, «Аделаїда» — 0:2.

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