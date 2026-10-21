Ліверпуль відігрався з 0:2 і переміг Вільярреал 4:3 — The Guardian

«Ліверпуль» на «Енфілді» відігрався з 0:2 та переміг «Вільярреал» з рахунком 4:3 у матчі Ліги чемпіонів. Алексіс Макаллістер оформив дубль, а команда здобула третю поспіль перемогу в усіх турнірах і зберегла стовідсотковий результат у змаганні.

Як повідомляє The Guardian, гості вийшли вперед на початку зустрічі після помилок Вірджила ван Дейка. Спершу Жорж Мікаутадзе скористався невдалим ударом головою захисника «Ліверпуля» та переграв Аліссона. Згодом Серджі Кардона завершив атаку «Вільярреала», у якій також брали участь Папе Гує, Альберто Молейро та Натан Саліба.

Два голи до перерви

Господарі почали відіграватися після кутового у виконанні Костаса Цимікаса. Макаллістер виграв верхову боротьбу та головою відправив м’яч у ворота Петера Гулачі.

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У компенсований до першого тайму час «Ліверпуль» зрівняв рахунок. Ріо Нгумоа після ще одного кутового навісив до дальньої стійки, а Рональд Араухо головою забив другий м’яч господарів. Після перерви Араухо на поле не вийшов, натомість у складі «Ліверпуля» з’явився Флоріан Вірц.

Макаллістер вивів команду вперед

У другому таймі Нгумоа створив третій гол «Ліверпуля». 18-річний вінгер пройшов правим флангом, обіграв Хуана Фойта та віддав передачу назад на Макаллістера, який пробив у поперечину й від неї — у ворота.

Вірц збільшив перевагу господарів, завершивши атаку за участю Цимікаса та Коді Гакпо точним ударом лівою ногою. Наприкінці матчу Тані Олувасейї відіграв один м’яч за «Вільярреал», однак гості не уникнули поразки.

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