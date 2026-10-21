Liverpool na Anfield odrobił straty z 0:2 i pokonał Villarreal 4:3 w meczu Ligi Mistrzów. Alexis Mac Allister zdobył dwa gole, a zespół odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach i zachował stuprocentowy bilans w tych rozgrywkach.

Jak informuje The Guardian, goście objęli prowadzenie na początku spotkania po błędach Virgila van Dijka. Najpierw Georges Mikautadze wykorzystał nieudane wybicie głową obrońcy Liverpoolu i pokonał Alissona. Później Sergi Cardona wykończył akcję Villarrealu, w której uczestniczyli także Pape Gueye, Alberto Moleiro i Natan Saliiba.

Dwa gole przed przerwą

Gospodarze rozpoczęli odrabianie strat po rzucie rożnym wykonanym przez Kostasa Tsimikasa. Mac Allister wygrał walkę w powietrzu i głową skierował piłkę do bramki Petera Gulacsiego.

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W doliczonym czasie pierwszej połowy Liverpool wyrównał. Rio Ngumoha po kolejnym rzucie rożnym dośrodkował na dalszy słupek, a Ronald Araujo głową zdobył drugą bramkę dla gospodarzy. Po przerwie Araujo nie pojawił się na boisku, natomiast w składzie Liverpoolu pojawił się Florian Wirtz.

Mac Allister wyprowadził zespół na prowadzenie

W drugiej połowie Ngumoha stworzył trzecią bramkę Liverpoolu. 18-letni skrzydłowy popędził prawą flanką, minął Juana Foytha i odegrał piłkę do Mac Allistera, który trafił w poprzeczkę, a piłka od niej wpadła do bramki.

Wirtz powiększył przewagę gospodarzy, kończąc celnym strzałem lewą nogą akcję z udziałem Tsimikasa i Cody'ego Gakpo. Pod koniec meczu Tani Oluwaseyi zdobył kontaktową bramkę dla Villarrealu, jednak goście nie zdołali uniknąć porażki.

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