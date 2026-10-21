Philadelphia 76ers pokonali aktualnych mistrzów NBA, New York Knicks, 106:100 w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych w meczu otwarcia sezonu. Spotkanie było debiutem w drużynie z Filadelfii dla 41-letniego LeBrona Jamesa, który zdobył 14 punktów i zaliczył siedem asyst. Informuje o tym The Express Tribune.

Debiut Jamesa w Filadelfii

James rozgrywa rekordowy 24. sezon w NBA i występuje już w czwartym zespole w swojej karierze. Uczestniczył w siedmiu z 28 asyst 76ers. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był jego partner Tyrese Maxey, który zdobył 28 punktów.

Jaylen Brown zdobył 19 punktów, zanotował osiem zbiórek i sześć asyst. Środkowy Joel Embiid zaliczył double-double — 13 punktów i 11 zbiórek. W składzie Knicks Jalen Brunson zdobył 21 punktów, a Karl-Anthony Towns dołożył 19 punktów i 12 zbiórek.

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Mecz po ceremonii mistrzów

Przed meczem w Madison Square Garden Knicks podnieśli pod dach hali baner za trzeci tytuł mistrzowski klubu i otrzymali mistrzowskie pierścienie. W minionym sezonie zespół przerwał 53-letnią serię bez tytułu, pokonując San Antonio Spurs w finałach NBA.

Nowojorczycy trzykrotnie powiększali przewagę do 10 punktów w drugiej kwarcie, ale do przerwy Philadelphia zmniejszyła stratę do czterech punktów. Na początku trzeciej kwarty James wyprowadził gości na prowadzenie 64:63. Następnie zespoły kilkakrotnie zmieniały się na prowadzeniu, jednak 76ers utrzymali przewagę, mimo że Knicks pod koniec czwartej kwarty zmniejszyli różnicę do jednego punktu.

W innym meczu pierwszego dnia rozgrywek Detroit Pistons odrobili 22-punktową stratę i pokonali Boston Celtics 121:113. Cade Cunningham i Jalen Duren zdobyli po 22 punkty, a Duncan Robinson uzyskał 15 ze swoich 21 punktów w ostatniej kwarcie. Paul George zdobył 38 punktów w debiucie w Bostonie.

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