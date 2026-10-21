«Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграла действующих чемпионов НБА «Нью-Йорк Никс» со счетом 106:100 в Нью-Йорке, США, в матче открытия сезона. Игра стала дебютной в филадельфийской команде для 41-летнего Леброна Джеймса, который набрал 14 очков и отдал семь передач. Об этом сообщает The Express Tribune.

Дебют Джеймса в Филадельфии

Джеймс проводит рекордный 24-й сезон в НБА и выступает уже за четвертую команду в своей карьере. Он принял участие в семи из 28 результативных передач «Севенти Сиксерс». Самым результативным игроком матча стал его партнер Тайриз Макси, набравший 28 очков.

Джейлен Браун набрал 19 очков, сделал восемь подборов и шесть передач. Центровой Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл — 13 очков и 11 подборов. В составе «Никс» Джейлен Брансон набрал 21 очко, а Карл-Энтони Таунс добавил 19 очков и 12 подборов.

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Матч после церемонии чемпионов

Перед игрой в «Мэдисон-сквер-гарден» «Никс» подняли под своды арены баннер за третий чемпионский титул клуба и получили чемпионские перстни. В прошлом сезоне команда прервала 53-летнюю серию без титулов, победив «Сан-Антонио Сперс» в финале НБА.

Ньюйоркцы трижды увеличивали преимущество до 10 очков во второй четверти, но к большому перерыву «Филадельфия» сократила отставание до четырех очков. В начале третьей четверти Джеймс вывел гостей вперед — 64:63. В дальнейшем команды несколько раз менялись лидерством, однако «Севенти Сиксерс» удержали преимущество, несмотря на то, что «Никс» в конце четвертой четверти сократили разницу до одного очка.

В другом матче стартового игрового дня «Детройт Пистонс» отыграли отставание в 22 очка и победили «Бостон Селтикс» — 121:113. Кейд Каннингем и Джейлен Дюрен набрали по 22 очка, а Данкан Робинсон набрал 15 из своих 21 очка в заключительной четверти. Пол Джордж в дебюте за «Бостон» набрал 38 очков.

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