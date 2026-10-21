费城76人队在美国纽约举行的赛季揭幕战中，以106:100击败了卫冕NBA冠军纽约尼克斯队。这场比赛是41岁的勒布朗·詹姆斯代表费城球队的首秀，他得到14分并送出7次助攻。《快报论坛报》报道。

詹姆斯在费城的首秀

詹姆斯正在征战创纪录的第24个NBA赛季，这已是他职业生涯效力的第四支球队。他参与了76人队28次助攻中的7次。他的队友泰里斯·马克西以28分成为全场得分最高的球员。

杰伦·布朗得到19分、8个篮板和6次助攻。中锋乔尔·恩比德拿下两双——13分和11个篮板。尼克斯队方面，杰伦·布伦森得到21分，卡尔-安东尼·唐斯贡献19分和12个篮板。

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冠军仪式后的比赛

比赛前，尼克斯队在麦迪逊广场花园球馆升起了俱乐部第三座冠军头衔的旗帜，并领取了冠军戒指。上个赛季，该队在NBA总决赛中击败圣安东尼奥马刺队，终结了长达53年无缘冠军的纪录。

纽约队在第二节三次将领先优势扩大到10分，但费城队在半场结束前将分差缩小到4分。第三节开始时，詹姆斯帮助客队以64:63反超。此后双方数次交替领先，但76人队守住了优势，尽管尼克斯队在第四节末将分差缩小至1分。

在揭幕比赛日的另一场比赛中，底特律活塞队抹平了22分的落后，以121:113击败波士顿凯尔特人队。凯德·坎宁安和杰伦·杜伦各得22分，邓肯·罗宾逊在最后一节得到其21分中的15分。保罗·乔治在代表波士顿的首秀中得到38分。

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