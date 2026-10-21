Pakistan po raz pierwszy wystawił kobiety w zawodach triathlonowych na Igrzyskach Azjatyckich w japońskim mieście Gamagori. W skład zespołu weszły Sana Arif i Anisha Ali, a także trzech mężczyzn — Ali Hassan, Mohid Sadiq Lone i Muhammad Mustaghis Noor.

Jak informuje Dawn, dla Arif udział w kontynentalnych zawodach był kontynuacją jej krótkiej kariery w tej dyscyplinie. Pływać nauczyła się dopiero w 2021 roku, po czym ukończyła trzy starty Ironman 70.3. Dystans ten obejmuje 1,9 km pływania, 90,1 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu.

Pierwszy występ zawodniczek

Anisha Ali ma 26 lat. Przed rozpoczęciem treningów triathlonu rywalizowała na poziomie krajowym w judo, sztukach walki, wioślarstwie, sporcie łodziowym, przeciąganiu liny i szermierce. Pochodzi z Hunzy w Gilgit-Baltistanie. Obie zawodniczki znalazły się w składzie zespołu po selekcji, a Arif powiedziała, że znaczną część przygotowań prowadziła samodzielnie.

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Jak powiedziała, pakistańscy sportowcy zdawali sobie sprawę, że ustępują rywalom z krajów o bardziej rozwiniętym systemie sportowym, jednak nie zamierzali zaprzestać walki. Uczestnicy innych zespołów wspierali Arif, gdy martwiła się formatem sprinterskim, nieznanym jej po startach na długich dystansach.

Potrzeba systematycznego przygotowania

Pakistański zespół nie zdobył medali. Arif oświadczyła, że aby osiągać konkurencyjne wyniki na Igrzyskach Azjatyckich, sportowcy potrzebują długoterminowych przygotowań, odpowiedniego sprzętu i finansowania, a nie wsparcia tylko na kilka miesięcy przed startem. Według niej zespół przybył na zawody z wypożyczonymi rowerami, a zapewnione stroje triathlonowe nie spełniały wymagań tej dyscypliny.

Ali podkreśliła również, że wiele utalentowanych Pakistańczyków, zwłaszcza z odległych i górskich regionów, nie ma dostępu do infrastruktury sportowej, trenerów, wsparcia finansowego i bezpiecznych miejsc do uprawiania sportu. Uważa, że udział kobiet w międzynarodowych zawodach może zainspirować inne dziewczęta do wyboru sportu.

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