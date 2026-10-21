Пакистан впервые представил женщин в соревнованиях по триатлону на Азиатских играх в японском городе Гамагори. В команду вошли Сана Ариф и Аниша Али, а также трое мужчин — Али Хассан, Мохид Садик Лоне и Мухаммад Мустаґис Нур.

Как сообщает Dawn, для Ариф участие в континентальных соревнованиях стало продолжением ее короткой карьеры в этом виде спорта. Плавать она научилась только в 2021 году, после чего преодолела три старта Ironman 70.3. Эта дистанция включает 1,9 км плавания, 90,1 км велогонки и 21,1 км бега.

Первое выступление спортсменок

Анише Али 26 лет. До триатлона она выступала на национальном уровне в дзюдо, боевых искусствах, гребле, лодочном спорте, перетягивании каната и фехтовании. Она родом из Хунзы в Гилгит-Балтистане. Обе спортсменки вошли в состав команды после отбора, а Ариф рассказала, что значительную часть подготовки проводила самостоятельно.

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По ее словам, пакистанские спортсмены осознавали отставание от соперников из стран с более развитой спортивной системой, однако не думали прекращать борьбу. Участники других команд поддерживали Ариф, когда она переживала из-за спринтерского формата, непривычного для нее после соревнований на длинных дистанциях.

Необходимость системной подготовки

Пакистанская команда не завоевала медалей. Ариф заявила, что для конкурентных результатов на Азиатских играх спортсменам нужны долгосрочная подготовка, надлежащее снаряжение и финансирование, а не поддержка лишь за несколько месяцев до старта. По ее словам, команда прибыла на соревнования на арендованных велосипедах, а предоставленные триатлонные костюмы не соответствовали требованиям этого вида спорта.

Али также подчеркнула, что многие талантливые пакистанки, в частности из отдаленных и горных районов, не имеют доступа к спортивной инфраструктуре, тренерам, финансовой поддержке и безопасным пространствам для занятий спортом. Она считает, что участие женщин в международных стартах может вдохновить других девушек выбрать спорт.

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