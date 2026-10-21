Пакистан уперше представив жінок у тріатлоні на Азійських іграх — Dawn

Пакистан уперше представив жінок у змаганнях з тріатлону на Азійських іграх у японському місті Гамагорі. До команди увійшли Сана Аріф та Аніша Алі, а також троє чоловіків — Алі Хассан, Мохід Садік Лоне і Мухаммад Мустаґіс Нур.

Як повідомляє Dawn, для Аріф участь у континентальних змаганнях стала продовженням її короткої кар'єри в цьому виді спорту. Плавати вона навчилася лише 2021 року, після чого подолала три старти Ironman 70.3. Ця дистанція включає 1,9 км плавання, 90,1 км велогонки та 21,1 км бігу.

Перший виступ спортсменок

Аніші Алі 26 років. До тріатлону вона виступала на національному рівні з дзюдо, бойових мистецтв, веслування, човнового спорту, перетягування каната та фехтування. Вона родом із Хунзи в Гілгіт-Балтистані. Обидві спортсменки потрапили до складу команди після відбору, а Аріф розповіла, що значну частину підготовки проводила самостійно.

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За її словами, пакистанські спортсмени усвідомлювали відставання від суперників із країн із розвиненішою спортивною системою, однак не думали припиняти боротьбу. Учасники з інших команд підтримували Аріф, коли вона хвилювалася через спринтерський формат, незвичний для неї після змагань на довгих дистанціях.

Потреба в системній підготовці

Медалей пакистанська команда не здобула. Аріф заявила, що для конкурентних результатів на Азійських іграх спортсменам потрібні довгострокова підготовка, належне спорядження та фінансування, а не підтримка лише за кілька місяців до старту. За її словами, команда прибула на змагання з орендованими велосипедами, а надані тріатлонні костюми не відповідали вимогам цього виду спорту.

Алі також наголосила, що багато талановитих пакистанок, зокрема з віддалених і гірських районів, не мають доступу до спортивної інфраструктури, тренерів, фінансової підтримки та безпечних просторів для занять спортом. Вона вважає, що участь жінок у міжнародних стартах може надихнути інших дівчат обирати спорт.

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