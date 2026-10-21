巴基斯坦首次在亚运会铁人三项比赛中派出女选手 — Dawn

巴基斯坦首次在日本蒲郡市举行的亚运会铁人三项比赛中派出女选手。代表队包括萨娜·阿里夫和阿妮莎·阿里，以及三名男选手——阿里·哈桑、莫希德·萨迪克·洛内和穆罕默德·穆斯塔吉斯·努尔。

据《黎明报》报道，对阿里夫而言，参加这项洲际赛事是她短暂铁人三项生涯的延续。她直到2021年才学会游泳，此后完成了三场Ironman 70.3赛事。该距离包括1.9公里游泳、90.1公里自行车和21.1公里跑步。

女运动员的首次亮相

阿妮莎·阿里26岁。在参加铁人三项之前，她曾在柔道、武术、赛艇、船类运动、拔河和击剑项目中参加全国级别比赛。她来自吉尔吉特-巴尔蒂斯坦的洪扎。两名运动员均在选拔后入选代表队，阿里夫表示，她很大一部分训练是独自完成的。

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她说，巴基斯坦运动员意识到自己落后于来自体育体系更发达国家的对手，但没有想过停止拼搏。阿里夫因短距离赛制感到担忧时，其他队伍的参赛者给予了她支持；在参加长距离比赛后，这种赛制对她而言并不熟悉。

对系统性训练的需求

巴基斯坦队未获得奖牌。阿里夫表示，要在亚运会上取得有竞争力的成绩，运动员需要长期训练、适当的装备和资金，而不是仅在开赛前几个月获得支持。她说，代表队骑着租来的自行车抵达赛场，而提供的铁人三项服装不符合这项运动的要求。

阿里也强调，许多有天赋的巴基斯坦女性，尤其是来自偏远和山区的女性，无法获得体育基础设施、教练、资金支持和安全的运动空间。她认为，女性参加国际赛事能够激励其他女孩选择体育运动。

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