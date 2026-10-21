W Polsce były piłkarz reprezentacji narodowej Paweł Kryszałowicz powiedział, że pokonał raka jelita grubego po operacji i chemioterapii. O jego walce z chorobą informuje Interia Sport.

Diagnoza w 2018 roku

O złośliwym nowotworze jelita grubego u Kryszałowicza dowiedziano się na początku 2018 roku. Wówczas zorganizowano dla niego zbiórkę pieniędzy na leczenie, a w Słupsku odbył się mecz charytatywny z udziałem jego kolegów z reprezentacji Polski z mistrzostw świata w 2002 roku. Polski Związek Piłki Nożnej, PZPN, również zadeklarował gotowość pomocy w pokryciu kosztów leczenia.

Piłkarz przeszedł operację usunięcia guza, po której odbył cykl chemioterapii. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet w 2024 roku powiedział, że pokonał chorobę, regularnie przechodzi badania i wrócił do aktywności fizycznej.

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Kariera piłkarska

Kryszałowicz był jednym z zawodników reprezentacji Polski, która zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w 2002 roku w Korei Południowej i Japonii. W meczu ze Stanami Zjednoczonymi, który Polacy wygrali 3:1, strzelił drugiego gola dla swojej drużyny.

Na poziomie klubowym napastnik występował między innymi w Amice Wronki, Eintrachcie Frankfurt i Wiśle Kraków. W sezonie poprzedzającym mistrzostwa świata strzelił 16 goli w Bundeslidze. Obecnie Kryszałowicz pracuje jako dyrektor akademii piłkarskiej Olimpii Grudziądz.

Powszechna choroba nowotworowa

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów i Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce na raka jelita grubego co roku choruje około 20 tysięcy osób, z których niemal 12 tysięcy umiera. Jest to jedna z trzech najczęstszych przyczyn zgonów z powodu chorób nowotworowych w Polsce.

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