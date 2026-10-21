在波兰，前国家队足球运动员保罗·克雷沙沃维奇表示，他在接受手术和化疗后已战胜结肠癌。Interia Sport 报道了他与疾病抗争的经历。

2018年确诊

克雷沙沃维奇患有恶性结肠肿瘤一事于2018年初为人所知。当时，人们为他的治疗组织了募款，斯武普斯克还举行了一场慈善比赛，参赛者包括他在2002年世界杯波兰国家队的队友。波兰足球协会PZPN也表示愿意帮助支付治疗费用。

这名足球运动员接受了肿瘤切除手术，随后进行了一个疗程的化疗。他在2024年接受Przegląd Sportowy Onet采访时表示，自己已经战胜疾病，定期接受检查，并已恢复体育锻炼。

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足球生涯

克雷沙沃维奇是入围2002年韩国和日本世界杯的波兰国家队球员之一。在波兰队以3:1战胜美国队的比赛中，他打进了本队的第二个进球。

在俱乐部层面，这名前锋曾效力于阿米卡弗龙基、法兰克福和克拉科夫维斯瓦等球队。在世界杯前的那个赛季，他在德甲打进16球。如今，克雷沙沃维奇担任格鲁琼兹奥林匹亚足球学院的院长。

常见的癌症

根据波兰国家肿瘤登记处和国家健康基金的数据，该国每年约有2万人患上结肠癌，其中近1.2万人死亡。这是波兰癌症死亡的三大最常见原因之一。

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