В Польше бывший футболист национальной сборной Павел Кришалович заявил, что победил рак толстой кишки после операции и химиотерапии. О его борьбе с болезнью сообщает Interia Sport.

Диагноз в 2018 году

О злокачественной опухоли толстой кишки у Кришаловича стало известно в начале 2018 года. Тогда для него организовали сбор средств на лечение, а в Слупске состоялся благотворительный матч с участием его партнеров по сборной Польши на чемпионате мира 2002 года. Польский футбольный союз PZPN также заявил о готовности помочь с оплатой лечения.

Футболист перенес операцию по удалению опухоли, после которой прошел курс химиотерапии. В разговоре с Przegląd Sportowy Onet в 2024 году он сказал, что победил болезнь, регулярно проходит обследования и вернулся к физическим нагрузкам.

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Карьера в футболе

Кришалович был одним из игроков сборной Польши, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2002 года в Южной Корее и Японии. В матче против США, который поляки выиграли со счетом 3:1, он забил второй гол своей команды.

На клубном уровне нападающий выступал, в частности, за «Амику» Вронки, франкфуртский «Айнтрахт» и краковскую «Вислу». В сезоне перед чемпионатом мира он забил 16 голов в Бундеслиге. Сейчас Кришалович работает директором футбольной академии «Олимпии» из Грудзёндза.

Распространенное онкологическое заболевание

По данным Национального реестра новообразований и Национального фонда здоровья Польши, раком толстой кишки в стране ежегодно заболевают около 20 тысяч человек, почти 12 тысяч из них умирают. Это одна из трех наиболее распространенных причин смерти от онкологических заболеваний в Польше.

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