Сборная Шотландии по регби сыграет против Новой Зеландии в Данидине в рамках подготовки к Кубку мира в Австралии. Для шотландцев это будет первый выездной матч против All Blacks в Новой Зеландии за 27 лет, сообщает BBC Sport.

Последний матч перед турниром

Команда под руководством Грегора Таунсенда проведет игру в Данидине как последний матч перед поездкой в Австралию. Стартовый матч Шотландии в группе D Кубка мира состоится против Уругвая в воскресенье, 3 октября.

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Предыдущие встречи

В последний раз сборная Шотландии играла на выезде против новозеландцев в июле 2000 года. Тогда она уступила со счетом 14:48 на стадионе «Иден Парк».

Команды должны были провести тестовый матч в Новой Зеландии летом 2020 года, но его отменили из-за пандемии Covid-19. В следующем месяце Шотландия и Новая Зеландия также встретятся на стадионе «Мюррейфилд» в рамках Чемпионата наций. Перед Кубком мира шотландцы проведут еще один домашний и один выездной контрольные матчи против Франции. Как и перед турнирами 2019 и 2023 годов, команда сыграет три международных матча перед Кубком мира, а не четыре, как перед более ранними розыгрышами.

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