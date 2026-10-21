Klub PNG Chiefs z Port Moresby w Papui-Nowej Gwinei zaprezentował logo i dwa warianty strojów meczowych przed pierwszym sezonem w NRL. Prezentacja odbyła się w tle sporu prawnego z New Zealand Rugby o prawo do używania nazwy Chiefs, informuje The Guardian.

Kolory i design

Jeden z zaprezentowanych kompletów jest czarny, z białym elementem w kształcie litery V oraz złotymi ornamentami kulturowymi na piersi, stworzonymi przez papuaskiego artystę Tabu. W alternatywnym wariancie kolor czarny został w dużej mierze zastąpiony białym.

Klub oficjalnie zatwierdził barwy czarną, białą i złotą, ale nie zdecydował jeszcze, który z dwóch kompletów będzie strojem domowym. Paleta nawiązuje do kolorów flagi Papui-Nowej Gwinei — czerwonego, czarnego, żółtego i białego — tradycyjnie używanych przez reprezentacje sportowe kraju.

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Godło PNG Chiefs również zawiera kolor czerwony oraz wizerunek twarzy wodza. Klub wyjaśnił, że centralną postać wybrano ze względu na jej symboliczne znaczenie przywództwa, zasłużonego autorytetu i troski o ludzi w wielu kulturach Papui-Nowej Gwinei.

Spór o nazwę

Spór prawny między New Zealand Rugby a NRL dotyczący znaku towarowego Chiefs wiąże się z klubem Waikato Chiefs, założonym w 1996 roku i uczestniczącym w Super Rugby. W ubiegłym tygodniu Wysoki Sąd Nowej Zelandii odmówił wydania nakazu sądowego, którego domagała się New Zealand Rugby, aby uniemożliwić NRL używanie tej nazwy. Rozpatrzenie sprawy co do meritum zaplanowano na przyszły rok.

PNG Chiefs planują także dołączyć do kobiecych rozgrywek NRLW pod tą samą marką. Wersja nowego stroju dla dorosłych będzie kosztować w Australii 159 dolarów, a w Papui-Nowej Gwinei sprzedawany będzie wariant za 99 kin, co odpowiada około 32 dolarom amerykańskim.

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