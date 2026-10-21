Клуб PNG Chiefs из Порт-Морсби, Папуа — Новой Гвинеи, представил логотип и два варианта игровой формы перед первым сезоном в NRL. Презентация состоялась на фоне юридического спора с New Zealand Rugby о праве использовать название Chiefs, сообщает The Guardian.

Цвета и дизайн

Один из представленных комплектов — чёрный, с белым V-образным элементом и золотыми культурными орнаментами на груди, созданными папуасским художником Табу. В альтернативном варианте чёрный цвет в значительной степени заменён белым.

Клуб официально утвердил чёрный, белый и золотой цвета, но ещё не определил, какой из двух комплектов станет домашним. Палитра перекликается с цветами флага Папуа — Новой Гвинеи — красным, чёрным, жёлтым и белым, которые традиционно используют национальные спортивные команды страны.

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Эмблема PNG Chiefs также содержит красный цвет и изображение лица вождя. В клубе объяснили, что центральную фигуру выбрали из-за её символического значения лидерства, заслуженного авторитета и заботы о народе во многих культурах Папуа — Новой Гвинеи.

Спор о названии

Юридический спор между New Zealand Rugby и NRL вокруг торговой марки Chiefs связан с клубом Waikato Chiefs, созданным в 1996 году и участвующим в Super Rugby. На прошлой неделе Высокий суд Новой Зеландии отказал в судебном запрете, которого добивалась New Zealand Rugby, чтобы помешать NRL использовать это название. Рассмотрение дела по существу назначено на следующий год.

PNG Chiefs также планируют войти в женский турнир NRLW под тем же брендом. Взрослая версия новой формы будет стоить в Австралии 159 долларов, а в Папуа — Новой Гвинее будет продаваться вариант за 99 кин, что эквивалентно примерно 32 долларам США.

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