巴布亚新几内亚莫尔兹比港的PNG Chiefs俱乐部在其首个NRL赛季前发布了队徽和两款比赛球衣。《卫报》报道称，此次发布正值该俱乐部与新西兰橄榄球协会就使用Chiefs名称的权利发生法律纠纷之际。

颜色与设计

其中一款发布的球衣为黑色，带有白色V形元素，胸前饰有由巴布亚艺术家Tabu创作的金色文化纹饰。另一款设计中，黑色在很大程度上被白色取代。

俱乐部正式确定了黑、白、金三种颜色，但尚未决定两款球衣中的哪一款将成为主场球衣。这一配色呼应了巴布亚新几内亚国旗的红、黑、黄、白四色，这些颜色传统上由该国国家运动队使用。

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PNG Chiefs的队徽还包含红色和一张酋长面孔的图像。俱乐部解释说，之所以选择中央人物，是因为在巴布亚新几内亚的许多文化中，它象征着领导力、赢得的权威以及对人民的守护。

名称争议

新西兰橄榄球协会与NRL围绕Chiefs商标的法律争端，涉及成立于1996年并参加超级橄榄球联赛的Waikato Chiefs俱乐部。上周，新西兰高等法院驳回了新西兰橄榄球协会提出的禁令申请；该协会试图阻止NRL使用这一名称。案件实体审理定于明年进行。

PNG Chiefs还计划以同一品牌进入NRLW女子赛事。新版球衣的成人版在澳大利亚售价为159美元，而在巴布亚新几内亚将出售售价99基那的版本，约合32美元。

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