Włoskie Como 21 października pokonało angielski Manchester United 4:1 w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów. Głównym bohaterem spotkania był Nico Paz, który zdobył dwie bramki i zanotował asystę.

Jak podaje Interia Sport, gospodarze objęli prowadzenie już w drugiej minucie. Paz otrzymał piłkę, zszedł na lewą nogę i trafił w górny róg bramki. Do przerwy Como utrzymało minimalną przewagę.

Paz strzelił gola i asystował

W 49. minucie argentyński pomocnik zagrał prostopadle do Anastasiosa Douvikasa, który wykorzystał sytuację sam na sam. Osiem minut później Paz przechwycił piłkę w środku pola, ruszył w kierunku bramki rywali i zdobył trzecią bramkę dla Como.

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W 76. minucie obrońca Jacobo Ramón wykończył dośrodkowanie Kaikiego i podwyższył wynik na 4:0. Manchester United odpowiedział w pierwszej minucie doliczonego czasu gry: Joshua Zirkzee otrzymał podanie za linię obrony i pokonał bramkarza.

Przewaga gospodarzy w skuteczności

Como posiadało piłkę przez 55% czasu gry wobec 45% rywali. Angielska drużyna oddała więcej strzałów — 13 wobec 11 — jednak gospodarze mieli przewagę w strzałach celnych: osiem wobec czterech.

Po trzech kolejkach Ligi Mistrzów Como awansowało na szóste miejsce w wirtualnej tabeli, ustępując Barcelonie.

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