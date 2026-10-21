Итальянский «Комо» 21 октября победил английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:1 в матче третьего тура Лиги чемпионов. Главным героем встречи стал Нико Пас, который забил два мяча и сделал результативную передачу.

Как сообщает Interia Sport, хозяева вышли вперёд уже на второй минуте. Пас получил мяч, сместился под левую ногу и попал в верхний угол ворот. До перерыва «Комо» сохранил минимальное преимущество.

Пас забил и ассистировал

На 49-й минуте аргентинский полузащитник отдал передачу вразрез на Анастасиоса Дувикаса, который реализовал выход один на один. Через восемь минут Пас перехватил мяч в центре поля, прошёл к воротам соперника и забил третий гол «Комо».

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На 76-й минуте защитник Хакобо Рамон замкнул подачу Кайки и сделал счёт 4:0. «Манчестер Юнайтед» ответил в первую компенсированную минуту: Джошуа Зиркзее получил передачу за линию обороны и переиграл вратаря.

Преимущество хозяев в реализации

«Комо» владел мячом 55% игрового времени против 45% у соперника. Английская команда нанесла больше ударов — 13 против 11, однако хозяева имели преимущество по ударам в створ: восемь против четырёх.

После трёх туров Лиги чемпионов «Комо» вышел на шестое место в виртуальной турнирной таблице, уступая «Барселоне».

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