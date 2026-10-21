В Испании Дисциплинарная комиссия Королевской испанской футбольной федерации дисквалифицировала футболиста «Реал Бетис» Факундо Берналя на четыре матча. Как сообщает Interia Sport, наказание связано с эпизодом в матче Ла Лиги против «Барселоны», который завершился победой каталонского клуба со счетом 5:2.

Удаление после стычки с Ямалем

Берналь получил красную карточку на 54-й минуте после стычки с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем. В рапорте арбитра указано, что футболист «Бетиса» схватил соперника за шею и дважды ударил его головой в лицо, когда мяч не был в игре.

После удаления «Реал Бетис» почти весь второй тайм провел в меньшинстве. В источнике указано, что из-за характера нарушения дисквалификация Берналя распространяется на матчи Ла Лиги и Кубка Испании.

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Пропустит матч Кубка Испании

В частности, футболист не сыграет в кубковом матче против CDA Navalcarnero. Ожидается, что он вернется на поле после международной паузы.

Журналист Mundo Deportivo Рамон Фуэнтес сообщил, что четыре матча являются минимально возможным наказанием за такой тип нарушения. Часть болельщиков «Бетиса» в соцсетях также заявляла, что санкции должен получить и Ямаль за участие в стычке.

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