World Rugby назначила бывшую профессиональную теннисистку и руководительницу Ассоциации тенниса США Меган Роуз управляющим директором мужского Кубка мира по регби 2031 года, который впервые пройдет в США. Об этом сообщает The Guardian.

Роуз назвала назначение большой честью и отметила, что Кубок мира по регби является одним из знаковых событий мирового спорта. По ее словам, турнир 2031 года дает возможность привлечь к регби еще миллионы американцев и обеспечить долгосрочное влияние на развитие этого вида спорта в стране.

Опыт в теннисе

Во время спортивной карьеры Роуз пять раз получала статус All-American, представляя Университет Майами, а также стала национальной чемпионкой в помещении. Она выступала в туре WTA, после чего тренировала женскую теннисную команду Принстонского университета, выигравшую чемпионат Лиги плюща.

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В дальнейшем Роуз работала в WTA и Ассоциации тенниса США. В USTA она занимала должность управляющего директора крупных турниров и возглавляла олимпийскую теннисную сборную США.

Турниры в США и Австралии

Исполнительный директор World Rugby Алан Гилпин заявил, что опыт Роуз в проведении спортивных мероприятий, ее видение и знание американского спортивного рынка делают ее подходящей кандидаткой для этого проекта.

Австралия примет следующие два Кубка мира по регби: мужской — в 2027 году, женский — в 2029-м. США проведут мужской турнир 2031 года и женский Кубок мира 2033 года. Более 68 тысяч зрителей посетили в Балтиморе матч ЮАР — Новая Зеландия, что стало рекордом посещаемости матча по регби-юнион на территории США.

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