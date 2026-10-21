Польская «Индустрия Кельце» 21 октября в Люцерне обыграла швейцарский HC «Криенс-Люцерн» со счётом 32:30 в матче пятого тура Лиги чемпионов по гандболу. Победа гарантировала команде из Кельце выход во второй этап турнира, сообщает Interia Sport.

Преимущество перед перерывом

Перед началом встречи команды имели одинаковое количество очков. Поражение гостей с разницей более чем в один мяч лишило бы их шансов продолжить выступления во второй фазе соревнований. В домашней игре «Индустрия» ранее обыграла швейцарцев с минимальной разницей — 30:29.

Лучше матч начали хозяева, игравшие с семью полевыми игроками и двумя линейными. Однако примерно через 15 минут «Индустрия» наладила игру в обороне и вышла вперёд. В первом тайме результативно действовали Жюльен Бос, реализовавший все пять бросков, и Тео Монар — он забросил шесть мячей до перерыва. Первую половину польский клуб завершил с преимуществом 19:17.

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Нервная концовка матча

В начале второго тайма «Криенс-Люцерн» быстро сравнял счёт. На 40-й минуте игрок хозяев Жером Мюллер получил прямую красную карточку за фол против Михала Олейничака. Позже голкипер «Индустрии» Деян Милосавлевич отразил семиметровый бросок Йонаса Шелькера, а команда повела 26:24.

Швейцарский клуб вновь сравнивал счёт — 28:28 и 29:29. Решающими стали голы Пётра Ярошевича в конце встречи и точный бросок Алекса Влаха на последней минуте. Самым результативным в составе «Индустрии» стал Тео Монар с восемью мячами. По пять раз отличились Бос, Артём Каралёк и Алекс Влах.

Во второй этап «Индустрия Кельце» перейдёт без очков: туда будут зачтены два её поражения от немецкого «Магдебурга». Следующий матч польская команда проведёт против норвежского «Кольстада».

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