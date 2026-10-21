利物浦从0:2落后逆转，以4:3击败比利亚雷亚尔——《卫报》

利物浦在安菲尔德球场从0:2落后逆转，并在欧冠比赛中以4:3击败比利亚雷亚尔。亚历克西斯·麦卡利斯特梅开二度，球队则取得了各项赛事三连胜，并保持了在该项赛事中的全胜战绩。

据《卫报》报道，客队在比赛初期凭借维吉尔·范戴克的失误取得领先。首先，乔治·米考塔泽利用利物浦后卫头球失误，击败了阿利松。随后，塞尔希·卡多纳完成了比利亚雷亚尔的一次进攻，帕普·盖耶、阿尔贝托·莫莱罗和纳坦·萨利巴也参与其中。

半场前的两粒进球

主队在科斯塔斯·齐米卡斯主罚角球后开始追分。麦卡利斯特赢得空中对抗，并头球将球送入彼得·古拉奇把守的球门。

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上半场补时阶段，利物浦扳平比分。里奥·恩古莫哈在又一次角球后将球传至远门柱，罗纳德·阿劳霍头球打入主队第二球。下半场开始后，阿劳霍没有回到场上，而弗洛里安·维尔茨则为利物浦出场。

麦卡利斯特帮助球队反超

下半场，恩古莫哈制造了利物浦的第三粒进球。这名18岁的边锋从右路推进，过掉胡安·福伊特后回传给麦卡利斯特，后者射门击中横梁，皮球随后弹入球门。

维尔茨以一记精准的左脚射门完成了由齐米卡斯和科迪·加克波参与的进攻，扩大了主队的领先优势。比赛末段，塔尼·奥卢瓦塞伊为比利亚雷亚尔扳回一球，但客队仍未能避免失利。

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